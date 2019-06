CTS Eventim-Aktie: Maut und leise

€uro am Sonntag

seien weniger Großtourneen mit hochpreisigen Tickets in den Vorverkauf gegangen, heißt es bei CTS . Im zweiten Quartal ziehe der Ticketumsatz an. Der Großauftrag für die Pkw-Maut zeigt derweil erste Wirkung: Aufgrund von Vorleistungen an die Mautgesellschaft hat das Unternehmen seine Pro­gnosen für 2019 nach oben geschraubt.

Für das operative Ergebnis erwartet CTS Eventim nun für das laufende Jahr prozentual ein kleines zweistelliges Plus. Bislang sollte das Ebit um etwa fünf Prozent nach oben gehen. CTS hat den Zuschlag für die Eintreibung der Maut gemeinsam mit der österreichischen Kapsch Trafficom erhalten. Die Abgabe wird ab Herbst kommenden Jahres fällig.

Fazit: Livekonzerte sind im Trend, der Ticketverkauf über das Internet ist lukrativ. Die Aktie von CTS bietet weiter gute Chancen.

















