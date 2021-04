Delivery Hero: Neue Route genommen

€uro am Sonntag

von Sven Parplies, Euro am Sonntag



Nach dem Rekordhoch Anfang Januar war der Kurs um rund 30 Prozent gefallen. Jetzt gab es eine kräftige Gegenbewegung nach oben, weil Nebenwirkungen beim Impfstoff von Johnson & Johnson den Kampf gegen das Virus in die Länge ziehen könnten.

Eine klare Mehrheit der Analysten sieht unabhängig von der CovidLage Potenzial für die Aktie. So ruft die Investmentbank JP Morgan in einer aktuellen Einschätzung ein Kursziel von 147 Euro auf. Am 28. April wird Delivery Hero als letzter DAX-Konzern seinen Geschäftsbericht für 2020 vorlegen.

