Flir Systems-Aktie: Flir Systems mit Übernahmeofferte

Die Amerikaner wollen rund acht Milliarden Dollar in bar und in Aktien zahlen. Aktionäre von Flir Systems sollen pro Anteilschein 28 Dollar in bar sowie 0,0718 Teledyne-Aktien erhalten, was insgesamt rund 56 Dollar je Flir-Aktie entspricht. Teledyne will den Kauf unter anderem mit einem 4,5 Milliarden Dollar schweren Kredit finanzieren.

Die Geschäftsmodelle beider Unternehmen seien mit dem Fokus auf Sensoren und Kameras zwar ähnlich, sagte Teledyne-Chef Robert Mehrabian, dennoch ergänzten sich die Technologien und Produkte gut. Laut Mehrabian gibt es nur geringfügige Überschneidungen.

