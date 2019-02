Gea Group: Mit katastrophaler Bilanz

€uro am Sonntag

Bildquellen: GEA Group

Zudem kündigte Chef Oleas auch einen Gewinnrückgang für das laufende Jahr an. Am Donnertag verlor die Aktie in der Spitze knapp ein Fünftel ihres Werts. Die negative Abwärtsspirale setzte sich auch am Freitag fort. Am Nachmittag lag das Papier mit einem Minus von 12,84 Prozent auf 19,00 Euro., die operative (Ebitda) Gewinnprognose liege weit unter den Markterwartungen, sagte Baader-Analyst Peter Rothenaicher.Chef Oleas wird Ende kommender Woche an den ehemaligen Schuler-Chef Stefan Klebert übergeben. Trotz aufwendiger Restrukturierungen hat Gea in der Boomphase des Maschinenbaus mehrfach seine Ziele verfehlt.__________________________