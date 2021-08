Las Vegas Sands-Aktie: Verlust wegen Reisebeschränkungen

€uro am Sonntag

von Ralf Witzler, €uro am Sonntag

Der bereinigte Verlust im zweiten Quartal fiel mit 26 US-Cent je Aktie noch deutlich höher aus als von Analysten befürchtet, die im Durchschnitt mit einem Minus von 17 US-Cent gerechnet hatten. Erst im März dieses Jahres hatte das Unternehmen seine Casinos in Las Vegas für 6,25 Milliarden Dollar verkauft, um sich auf seine Ak­tivitäten in Asien zu konzentrieren.

Das Sands-Management geht davon aus, dass das Geschäft in der zweiten Jahreshälfte in den Casinos in Macao wieder besser laufen werde. Wann am Standort Singapur wieder mit normalen Geschäftsvolumina zu rechnen sei, bleibt schwer vorherzusagen. Sands-Chef Rob Goldstein kann sich auch wieder Casinos in Florida oder Texas vorstellen.

Bildquellen: Lisa S. / Shutterstock.com

___________________________________