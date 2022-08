€uro am Sonntag

von David Heintz, Euro am Sonntag



Der Umsatz auf gleicher Verkaufsfläche, ein wichtiger Wachstumsparameter in der Branche, legte um 9,7 Prozent zu und übertraf sowohl die Schätzungen der Analysten, die 7,5 Prozent erwartet hatten, als auch das Wachstum des Rivalen Burger King deutlich. Preissteigerungen und App-Angebote erhöhen die Erlöse. In den sechs wichtigsten Märkten machte der McDonald’s-Konzern mit digitalen Verkäufen über sechs Milliarden US-Dollar. Das entspricht bereits rund einem Drittel der gesamten Erlöse, ein beeindruckend hoher Anteil. Dass der Konzern wegen des Rückzugs aus Russland mit netto 1,2 Milliarden Dollar 46 Prozent weniger verdiente, hakten Anleger schnell ab.

Stärke: Nach den guten Zahlen notiert die Aktie nahe ihrem Allzeithoch. Das Papier bleibt ein Basisinvestment für Langfrist-Anleger.

