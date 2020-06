NXP Semiconductor-Aktie: Neuer Schub

€uro am Sonntag

Die Aktie der niederländischen NXP Semiconductors, Spezialist für Automobil-, Sicherheits- und Industriechips, setzte sich an die Spitze des Nasdaq-100. Die Corona-Pandemie hat die Nachfrage nach Internetdiensten in vielen Bereichen stark angetrieben. Bei NXP sehen Börsianer offenbar noch Nachholpotenzial. Die Aktie wurde bislang wegen der Abhängigkeit von der Autoindustrie lediglich moderat nachgefragt.

