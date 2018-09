Rocket Internet: Endlich mal Gewinne!

€uro am Sonntag

Erstmals seit dem Börsengang im Jahr 2014 schreibt Rocket Internet schwarze Zahlen. Die Start-up-Fa­brik, die der bekannte Internetgründer Oliver Samwer 2007 mit seinen Brüdern Alexander und Mark aus der Taufe hob, fuhr in den ersten sechs Monaten 2018 einen Gewinn von 297 Millionen Eu­ro ein, vor allem durch Beteiligungs­verkäufe. Im Vorjahreszeitraum hatte noch ein Verlust von 27 Millionen in den Büchern gestanden.stieg im ersten Halbjahr um rund ein Drittel auf 24 Millionen Euro. Der MDAX -Konzern hat zudem keine wesentlichen Finanzschulden mehr - und per Ende August 2,1 Milliarden Euro an liquiden Mitteln auf der hohen Kante.Einen kleinen Teil der Barschaft gibt Rocket Internet nun an die Anleger weiter. Die Berliner kaufen eigene Aktien im Wert von bis zu 150 Millionen Euro zurück, das sind bis zu 3,6 Prozent der ausstehenden Papiere. Die Start-up-Firma will die Aktien entweder einstampfen, was die Zahl der Papiere insgesamt verringern und damit den Gewinn je Aktie steigern würde. Der Konzern könne sie aber auch für ein Optionsprogramm für Mitarbeiter nutzen, hieß es.stammt in großen Teilen aus der jüngsten Serie erfolgreicher Börsengänge von Unternehmen aus dem Beteiligungsportfolio. Zuletzt debütierte der Online-Raumausstatter Home24 an der Börse. Der Verkauf von weiteren Aktien, etwa des Essenslieferdienstes Delivery Hero , spülte Cash in die Kasse. Samwer investiert mit Rocket Internet in Start-ups und verkauft seine Anteile später. Der Großteil der jungen Firmen schreibt derzeit noch Verluste.

Westwing auf Kurs

Der nächste Börsenaspirant steht schon in den Startlöchern: Der Münchener Online-Möbelhändler Westwing, an dem Rocket Internet mit rund 32 Prozent be­teiligt ist. Der Umsatz der Tochter stieg im ersten Halbjahr um 22 Prozent auf 121 Millionen Euro. Zudem arbeitete das 2011 gegründete Start-up im zweiten Quartal erneut profitabel.



Westwing-Gründerin Delia Fischer verkauft über die hauseigene Homepage Dekoartikel und Möbel - den Angaben zufolge mit Rabatten von bis zu 70 Prozent. Die Angebote gelten meist nur wenige Tage. Die hohen Abschläge könne Westwing geben, da Lagerkosten vermieden werden. Die Hersteller liefern die Produkte erst zu Westwing, wenn der Kunde bestellt hat. Die Münchner stellen die Plattform bereit, auf der Verkäufer und Käufer aufeinandertreffen.

Nicht nur Internetshops

Die Berliner Mutterfirma Rocket Internet ist derzeit hauptsächlich in Unternehmen im Onlinehandel investiert: Im Portfolio sind neben bereits börsennotierten Firmen wie Delivery Hero oder Kochboxenversender Hellofresh zahlreiche noch private Beteiligungen. Eine Börsenpremiere strebt Insidern zufolge etwa die afrikanische Internetplattform Jumia im ersten Quartal 2019 an der Wall Street an. Neben dem Kernbereich Internet nimmt Samwer auch andere Branchen ins Visier: Im Fokus stünden die Bereiche Fintech, Software oder künstliche Intelligenz - das dürfte dann weiterer Treibstoff für Samwers Rakete sein.









