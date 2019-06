Rocket Internet: Unter Wert

€uro am Sonntag

Während des ersten Quartals stieg Rocket Internet beim Lieferdienst Hello­fresh aus und reduzierte die Anteile am Onlinemöbelhändler Home24 . Aus Sicht der Berenberg Bank, die den Ausstieg bei Hellofresh begleitete, ist für das Kurspotenzial der Berliner eine Bilanzkennzahl besonders wichtig: die kurzfristig verfügbaren Mittel in Höhe von rund 3,6 Milliarden Euro.. Nicht berücksichtigt ist damit das Beteiligungsportfolio von 200 nicht börsennotierten Firmen. Dessen Wert schätzt Rocket auf 1,2 Milliarden Euro. Er dürfte viel höher liegen, sagt Berenberg. Gemessen an den jüngsten Finanzierungsrunden kämen schon die Anteile an Traveloka, GFC und Away Travel auf zwei Drittel dieses Portfoliowerts.: Kursfantasie bringen Börsengänge von Firmen aus dem Portfolio und Wertsteigerung durch Beteiligungsverkäufe. Spekulativ.____________________________