TOTAL-Aktie: Verlockend günstig

von Klaus Schachinger, €uro am Sonntag

Value-Investoren, die stark unterbewertete Titel einsammeln, greifen in der Branche zu. Auch der Aktienkurs von Total zog an. Der französische Konzern fördert Öl und Gas bereits ab Preisen von 20 Dollar pro Barrel profitabel und liegt damit in der Branche vorn. Zudem ist TOTAL für den pandemiebedingten Abschwung der Nachfrage gerüstet.

TOTAL weist mit die niedrigste Verschuldung in der Branche auf und verfügt über hohe Cashreserven. Aus Sicht der Analysten von Bloomberg ­Intelligence sind die Franzosen damit einer der wenigen Konzerne, die in der Krise ihre Dividendenzahlung aufrechterhalten können und so gut durchkommen.

