Varta-Aktie: Prognose gesenkt

von Florian Hielscher, €uro am Sonntag

Einige Kunden seien von Langfristfolgen der Pandemie betroffen, etwa durch Halbleitermangel und Produktionsausfälle. Varta ­reduzierte die Umsatzprognose von zuvor 940 Millionen auf nunmehr 900 Millionen Euro. Damit stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr immerhin noch um 3,5 Prozent.

An der Börse kam der abgeschwächte Ausblick nicht gut an, auch wenn die Pro­gnose beim operativen Ergebnis (Ebitda) bestätigt wurde und die Ebitda-Marge unver­ändert bei 30 Prozent liegen soll. Belastend könnten auch geplante Investitionen in die E-Mobilität gewirkt haben. Erste Umsatz- und Ergebnisbeiträge aus diesem Geschäftsfeld werden erst ab 2024 erwartet.

