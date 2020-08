Wunschanalyse der Woche: Nemetschek-Aktie

€uro am Sonntag

Europas führender Entwickler von spezieller Software für Architekturbüros und Baufirmen steckt die Auswirkungen der Pandemie bis- her besser weg als erwartet. Im zweiten Quartal legte der Umsatz von Nemetschek um 2,8 Prozent auf 141,6 Millionen Euro zu und übertraf damit die durchschnittliche Schätzung von Analysten von 139 Millionen Euro. Der operative Gewinn (Ebitda) der Münchner verbesserte sich um 1,8 Prozent auf 40,7 Millionen Euro, die entsprechende Marge auf 29 von 28,8 Prozent im Vorjahr.

Für das Gesamtjahr peilt das Unternehmen nun eine leichte Steigerung des Umsatzes gegenüber den 556,9 Millionen Euro des Vorjahres an und will auch die bisher avisierte Ebitda-Rendite von 26 Prozent übertreffen. Sorgen bereitet Chef Axel Kaufmann mit Blick auf Belastungen durch die Pandemie im zweiten Halbjahr allerdings der US-Markt. Insgesamt werde die Zurückhaltung der Kunden im dritten Quartal anhalten, so Kaufmann. Nemetscheks Zahlen und die Ziele für 2020 kommen bei Anlegern gut an. Allerdings ist die Aktie aktuell sehr hoch bewertet. Das dämpft die Kursfantasie. Halten. kds

