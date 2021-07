Wunschanalyse der Woche: SGL Carbon-Aktie

€uro am Sonntag

Der Weltmarktmarktführer für Grafitelektroden und Entwickler von Verbundwerkstoffen aus Carbon- und Glasfasern hat seine Prognose für 2021 erhöht. Mit rund einer Milliarde Euro Umsatz, etwas mehr als die bisher avisierten 920 bis 970 Millionen Euro, stellt SGL Carbon beim operativen Gewinn (Ebitda) nun 130 bis 140 statt 100 bis 120 Millionen Euro in Aussicht. Die Bilanz für das erste Halbjahr folgt am 12. August.

Bei der Restrukturierung komme man sehr gut voran, sagt Chef Torsten Derr. 2025 will SGL dann mit mehr als 1,2 Milliarden Euro Erlös und 15 bis 18 Prozent Marge operativ 180 bis 230 Millionen Euro verdienen. 2021 soll die Ebitda-Marge bei elf bis zwölf Prozent liegen. Die geplanten Batteriefabriken für Autos sind ein wesentlicher Wachstumstreiber - 27 sollen allein in Europa entstehen. SGL liefert die Grafitelektroden für die Batterien. Pro Gigawattstunde (GWh) Batteriekapazität werden 800 bis 1.000 Tonnen Anodenmaterial benötigt. Die Kapazität einer der in Europa geplanten Gigafactories liegt zwischen 24 und 40 GWh. Der Kurs von SGL Carbon hat stark zugelegt. Die Aktie ist teuer. Kursrücksetzer abwarten.

