Zalando-Aktie: Mit neuer Kooperation

€uro am Sonntag

Aktien in diesem Artikel adidas 260,25 EUR

-0,91% Charts

News

Analysen Zalando 43,63 EUR

1,89% Charts

News

Analysen

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com, Sean Gallup/Getty Images

Im Großraum Paris liefert Zalando künftig für den weltweit zweitgrößten Sportartikelhersteller Adidas online bestellte Schuhe aus. Der zuständige Zalando-Manager Jan Bartels sprach von einer Win-win-Situation.Zalando könne seine Kapazitäten so besser auslasten und Adidas seine Kunden verstärkt am selben oder nächsten Tag beliefern. Bartels merkte aber an, dass Zalando "kein Logistikdienstleister für Dritte" werden möchte.Anders als Adidas biete Zalando viele Marken an. "Wir bleiben eine Modeplattform", so Bartels.__________________________