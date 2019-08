Deutsche Konsum Reit: Rasantes Wachstum

€uro am Sonntag

Das ist wie ein Erdbeben. Die von US-Präsident Donald Trump erneut angefachten Handelsängste bescheren Aktien hohe Kursverluste. Seit Juli hat der DAX zehn Prozent verloren. Wie ein Fels in der Brandung stehen Immobilienaktien . Der Real Estate Performance-Index hat in dem Zeitraum nur vier Prozent verloren, und einige Titel im Sektor bringen sogar Kursgewinne.

Einer der Top-Performer ist Deutsche Konsum Reit. Seit Jahresanfang verzeichnet die Aktie des Bestandhalters von Einzelhandelsimmobilien in etablierten Einkaufslagen ein Plus von 40 Prozent. Der Immokonzern aus Berlin wächst stark. So kletterte der Immobilienbestand zwischen 2015 und 2018 von 17 auf 90 Objekte und die Miet­einnahmen von 10,0 auf 35,5 Millionen Euro. Per Ende Juni hatten die Berliner schon 123 Objekte im Bestand und die Mieteinnahmen lagen in den ersten neun Monaten 2018/19 mit 30,1 Millionen Euro um 44,1 Prozent über Vorjahr.

Der Ausbau des Port­folios ist ein Wachstumstreiber, der andere der Rückgang der Leerstandsquote. Diese fiel im vergangenen Geschäftsjahr 2017/18 per Ende September ­von 14,6 auf 9,6 Prozent und lag Ende Juni nur noch bei 8,7 Prozent. Das Ende der Fahnenstange ist nicht in Sicht. Durch eine verbesserte Bonität haben die Berliner Zugang zu günstigeren Kreditkonditionen für weitere Käufe. Zudem sollen bereits vorhandene Objekte ­revitalisiert werden, die Leerstandsquote dürfte fallen.

Ein weiterer Pluspunkt: Die Konzentration auf Objekte jenseits der teuren Metropolen bringt hohe Margen. Die Ankaufsrendite im Portfolio liegt bei 11,2 Prozent. Dennoch verbuchen auch die Berliner hohe Wertzuwächse. So wurde das Immobilienportfolio per Ende Juni um 6,9 Prozent aufgewertet. Starkes Wachstum, hohe Margen: eine Aktie, die jedes Depot schmückt.

Die Mietrendite ist hoch, die Leerstandsquote sinkt, das Portfolio wird schnell ausgebaut: Ein Wert mit rasantem Wachstum.

ISIN: DE 000 A14 KRD 3

Gew./Aktie 2020e: 2,0 €

KGV 2020/Dividende: 9,5/2,8 %

EK* je Aktie/KBV: 9,47 €/1,6

EK*-Quote: 48,0 %

Kurs/Ziel/Stopp: 15,35/19,50/9,80 €



*Eigenkapital, eigene Schätzungen.















_____________________________

Bildquellen: Tang Yan Song / Shutterstock.com, pupunkkop / Shutterstock.com