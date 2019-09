Dierig Holding-Aktie: Aktie vor enormer Aufwertung

€uro am Sonntag

Die Empfehlung ging schnell auf. Acht Monate nach Besprechung im September vor zwei Jahren hatte sich der Kurs von Dierig verdoppelt und das Kursziel war erreicht. Nach dem Rückgang der letzten Monate ist die Aktie jetzt aber wieder interessant.

Auf den ersten Blick trübt zwar die operative Entwicklung in der Textilsparte das Bild. Denn im Textilgeschäft verzeichneten die Augsburger im ersten Halbjahr wegen einer flauen Konjunktur insbesondere im Ausland einen Umsatzrückgang von 13,0 Prozent auf 22,0 Millionen Euro. Aber die Textilsparte ist weniger entscheidend bei der Betrachtung. Das eigentliche Asset der Schwaben sind Immobilien. Im Vermietungsgeschäft steigen die Umsätze - im ersten Halbjahr gab es dort ein Umsatzplus von 7,1 Prozent auf 6,0 Millionen Euro - und im Portfolio stecken hohe stille Reserven.

Dierig hat Liegenschaften mit 160.000 Quadratmetern Gebäudefläche und Grundstücke mit einer Fläche von 500.000 Quadratmetern. Die Objekte stehen in der Bilanz mit 76,9 Millionen Euro, die Zeitwerte werden von Dierig auf rund 110 bis 130 Millionen Euro entsprechend 25 bis 30 Euro je Aktie taxiert. Dazu kommt: Nach zweijähriger Verspätung wegen Überlastung bei den Baubehörden wurde jetzt ein großes Gewerbegrundstück von Dierig in Augsburg in ein Wohngrundstück umgewidmet. Die Schwaben wollen dort 200 Wohnungen mit 20.000 Quadratmetern Geschossfläche bauen.

Die Umwidmung allein könnte schon zeitnah einen Bewertungsgewinn im mittleren siebenstelligen Bereich bringen. Der Bau der Wohnungen verspricht nach Fertigstellung einen Wertzuwachs im Portfolio von geschätzt 20 Millionen Euro oder mehr. Der Wert der Immobilien dürfte dann auf etwa 35 Euro je Aktie steigen. Der Discount zum Portfolio wird dann noch größer.

Dierig sitzt auf hohen stillen Reserven. Mit dem neuen Projekt könnte der Wert der Immobilien auf 35 Euro je Aktie klettern.

ISIN: DE 000 558 000 5

Gew./Aktie 2020e: 0,80 €

KGV 2020/Dividende: 20,6/1,2 %

EK* je Aktie/KBV: 9,03 €/1,8

EK*-Quote: 32,2 %

Kurs/Ziel/Stopp: 16,70/26,50/11,80 €



*Eigenkapital, eigene Schätzungen.















________________________________

Bildquellen: Tang Yan Song / Shutterstock.com, pupunkkop / Shutterstock.com