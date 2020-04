FinLab-Aktie: Stille Reserven vor der Hebung

€uro am Sonntag

Corona lähmt die Wirtschaft, aber nicht Börsianer. Die Volatilität ist hoch, und Onlinebroker machen exzellente Geschäfte. So berichtete Flatex jetzt nicht nur über ein Rekordquartal und das wahrscheinliche Erreichen der Jahresziele weit früher als geplant, sondern auch über einen Anstieg der Zahl der Neukunden um 170.000 oder um 300 Prozent. Die Aktie von Flatex ist stark gestiegen ist.

Auch die Aktie von FinLab konnte stark zulegen. Ob nun Flatex zu billig oder zu teuer ist, FinLab ist auf jeden Fall viel zu günstig. Die Beteiligungsgesellschaft mit Fokus auf Fintechunternehmen ist indirekt mit sechs Prozent bei Flatex investiert und notiert weit unter den Vermögenswerten. Allein der Cashbestand und das Aktienpaket an Flatex haben einen Wert von etwa 50 Millionen Euro und decken zwei Drittel des Börsenwerts von FinLab ab.

Dazu kommen zehn weitere Fintechbeteiligungen. Bereits die siebenprozentige Beteiligung an der Vertriebsplattform für Banken, Deposit Solutions, bringt es auf einen Wert von 70 Millionen Euro. Rechnet man alles zusammen, dann liegt das Nettovermögen, kurz NAV, von FinLab bei rund 145 Millionen Euro. FinLab kostet an der Börse aber nur 75 Millionen Euro. Dazu kommen stille Reserven beim 45-prozentigen Anteil an der börsennotierten Beteiligungsgesellschaft Heliad.

Heliad fließt nur zum Aktienkurs in den NAV von FinLab ein, nicht zum eigenen Nettovermögen. Das sind noch einmal stille Reserven für FinLab von etwa 15 Millionen Euro. Börsianer halten es für möglich, dass diese stillen Reserven bald gehoben werden könnten - etwa durch eine Verschmelzung von Heliad auf FinLab. Dann würde der FinLab-NAV schlagartig um drei bis vier Euro auf über 30 Euro steigen. Enormer Discount, klarer Kauf. Mit Limit.

Fazit: Starkes Wachstum der Beteiligungen, hoher Discount zum Vermögen − FinLab hat deutliches Potenzial. Nur mit Limit ordern.

ISIN: DE 000 121 806 3

Gew./Aktie 2021e: 2,50 €

KGV 2021/Dividende: 5,7/-

EK* je Aktie/KBV: 27,12 €/0,5

EK*-Quote: 97,9 %

Kurs/Ziel/Stopp: 15,05/24,50/9,70 €

* Eigenkapital, eigene Schätzungen.















