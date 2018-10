GERRY WEBER: Da läuft der Turnaround

€uro am Sonntag

Das war ein erster Vorgeschmack: Nach Bekanntgabe des Komplettumbaus im Vorstand und dem Ziel, die Neuausrichtung zu forcieren, schoss GERRY WEBER Anfang Oktober um ein Drittel hoch. Nur die schwache Börse bereitete dem Auftrieb ein Ende.Der Kurssprung zeigt, was bei positiven News mit der Aktie passieren kann. Gute Nachrichten aber sind bei GERRY WEBER in den nächsten Monaten einige zu erwarten. Der Anbieter von Damenmode und Accessoires steigerte in den vergangenen zehn Jahren durch die Eröffnung zahlreicher eigener Geschäfte den Umsatz um 54,5 Prozent auf 880,9 Millionen Euro. Doch die Kosten legten insbesondere in jüngerer Zeit überproportional zu. Zudem flaute das Wachstum ab. Bei einem Umsatzplus in den vergangenen drei Jahren von nur noch 3,4 Prozent stiegen die Personalkosten um 24,0 Prozent, die Mietausgaben um 73,8 Prozent. Der Gewinn steht deshalb seit Jahren unter Druck: Das operative Ergebnis fiel von 62,7 Millionen in 2007/08 auf zuletzt 10,1 Millionen Euro.der Verbraucher hin zu Onlineshopping hat GERRY WEBER seit 2015 zwar mit der Schließung von rund 200 Geschäften und dem Ausbau des E-Commerce reagiert, aber das ist teuer. Wegen Sonderkosten für den Konzernumbau soll das operative Ergebnis 2017/18 zwischen minus zehn Millionen bis null Euro liegen. Im Rahmen des forcierten Umbaus rücken nun die Kosten und die Effizienz verstärkt in den Fokus. Die Digitalisierung wird noch stärker vorangetrieben.Vor wenigen Tagen wurde eine nicht betriebsnotwendige Immobilie verkauft. Das dürfte das Ergebnis 2018/19 nach oben ziehen. Weitere positive News sind zu erwarten. Läuft der Turnaround erfolgreich an, sind bald wieder Kurse im Bereich des Buchwerts drin., könnten bald wieder Kurse rund um den Buchwert drin sein.ISIN: DE 000 330 410 1 Gew./Aktie: 18/19e 0,15 €KGV 18/19/Dividende: 18,9/-EK* je Aktie/KBV: 8,79 €/0,3EK*-Quote: 53,1 %Kurs/Ziel/Stopp: 2,94/4,80/1,90 €_____________________