HELMA Eigenheim: Hier winken doppelte Kurschancen

€uro am Sonntag

von Georg Pröbstl, Euro am Sonntag





KGV - drei Buchstaben, viele Geheimnisse. Eins davon ist, warum manche Aktien mit sehr hohen KGVs gehandelt werden, andere mit geringen oder tiefen. HELMA Eigenheim zählt zur letzten Kategorie. Der Baudienstleister ist auf Fertighäuser und Ferienhäuser an Nord- und Ostsee fokussiert und wächst rasant. In den vergangenen zehn Jahren hat sich der Umsatz auf 274,0 Millionen Euro fast vervierfacht. Der Gewinn dürfte auf Basis 2021 bei einem erwarteten Ergebnis von 4,70 Euro je Aktie sogar auf das Zehnfache gestiegen sein. Damit kommt HELMA auf ein jährliches Gewinnwachstum seit 2010 von durchschnittlich 22,6 Prozent pro Jahr. Ein nachhaltiges Gewinnwachstum in dieser Höhe würde auch ein KGV um 20 oder 22 rechtfertigen. Die Aktie wird aber mit 14er-KGV gehandelt.

Die günstige Bewertung eröffnet Anlegern sogar zweifache Kurschancen: Zum einen dürfte der Gewinn in den nächsten Jahren kräftig zulegen. HELMA profitiert vom Bauboom in Deutschland und wegen der Reisebeschränkungen durch Corona zusätzlich vom Trend zu Ferien im eigenen Land. Soll der Umsatz in diesem Jahr auf 300 bis 310 Millionen Euro steigen, so erwartet Firmenchef Gerrit Janssen spätestens 2024 Erlöse von mehr als 400 Millionen Euro.

Die Gewinnspanne vor Steuern soll von geschätzt 8,4 Prozent in diesem Jahr auf über zehn Prozent zulegen. Da ist ein Ergebnis von 7,50 Euro je Aktie drin. Das langfristige Gewinnwachstum bleibt damit auch im Bereich um 22 Prozent pro Jahr. Damit sind zwei Szenarien am wahrscheinlichsten: Besteht das bescheidene 14er-KGV fort, sind etwa 2024 bei HELMA Kurse zwischen 105 und 115 Euro zu erwarten. Steigt die Bewertung in Richtung 20er- oder 22er-KGVs, könnte die Aktie in drei Jahren 150 Euro oder mehr kosten. So oder so: HELMA hat ein hohes Kurspotenzial.

Geht die Prognose auf, könnte das die Aktie durch steigende Gewinne und höhere KGV-Bewertung gleich doppelt beflügeln.

ISIN: DE 000 A0E Q57 8

Gew./Aktie 2022e: 5,80 €

KGV 2022/Dividende: 11,6/2,7 %

EK * je Aktie/KBV: 31,31 €/2,2

EK *-Quote: 28,5 %

Kurs/Ziel/Stopp: 67,80/84,50/48,90 €

Bildquellen: Tang Yan Song / Shutterstock.com, pupunkkop / Shutterstock.com

_________________________