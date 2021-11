Mynaric-Aktie: Erste Großaufträge für Mynaric

€uro am Sonntag

von Georg Pröbstl, Euro am Sonntag





Das war ein Kursfeuerwerk! Vergangenen Freitag schoss Mynaric um 20 Prozent nach oben. Dabei hatte der Spezialist für Laserkommunikation nicht einmal einen großen operativen Erfolg vermeldet, sondern den Börsengang in den USA vollzogen. Der Kursanstieg bestätigt eine Annahme von Börsianern: Geht ein Unternehmen, das zuvor beispielsweise nur in Deutschland gehandelt wurde, an die US-Technologiebörse Nasdaq, dann sind hohe Kursgewinne drin. Die Bewertung eines Unternehmens an der Nasdaq ist generell höher als an deutschen Börsen, und eine Aktie rückt beim Handel in den USA stärker in den Fokus der Anleger. Tatsächlich konnte Mynaric beim US-Börsengang mit Peter Thiel und Cathie Wood gleich zwei gewichtige US-Tech-Anleger für sich gewinnen. Der Einstieg der beiden Investoren kommt zur rechten Zeit. Denn nach vielen Jahren der Entwicklung ist jetzt die Serienproduktion am Start.

Im Juni eröffneten die Bayern die erste Fabrik für die Produktion von optischen Kommunikationsterminals. 2.000 Einheiten pro Jahr sollen dort gefertigt werden. Die ersten Großaufträge ließen nicht lange auf sich warten. Im August schloss Mynaric eine Vereinbarung mit SpaceLink über die Lieferung von Terminals im Volumen von 28 Millionen Dollar. Anfang November kürte dann Northrop Grumman Mynaric zum strategischen Lieferanten für Laserkommunikation. Der US-Rüstungskonzern sichert dem Unternehmen unter bestimmten Voraussetzungen die Abnahme von Laserprodukten von zumindest 35 Millionen Dollar in einem Zeitraum von fünf Jahren zu. Die beiden Aufträge dürften erst der Anfang sein. In den nächsten Jahren ist bei Mynaric mit gewaltigen Sprüngen bei Umsatz und Gewinn zu rechnen. Der Kursschub am Freitag war ein Vorgeschmack.

Bei zehn Euro Gewinn je Aktie 2024 und einem für den Sektor moderaten 20er-KGV sind in drei Jahren Kurse um 200 Euro drin.

ISIN: DE 000 A0J CY1 1

Gew./Aktie 2022e: V.

KGV 2022/Dividende: -/-

EK* je Aktie/KBV: 22,0 €/3,2

EK*-Quote: 85,0 %

Kurs/Ziel/Stopp: 67,0/98,80/49,70 €



















