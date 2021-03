Nebenwert der Woche: Cryptology - Hier schlummern hohe stille Reserven

€uro am Sonntag

Die Aktie läuft fantastisch: Seit der Besprechung von Cryptology Ende September hat sich der Kurs verdreifacht. Vor sechs Monaten war die Beteiligungsgesellschaft deutlich unterbewertet, der Kurs lag weit unter dem damaligen geschätzten inneren Wert von 120 Euro. Die Aktie wurde entsprechend mit einem Discount von etwa 50 Prozent gehandelt. Für Anleger jetzt interessant: Trotz der Kursverdreifachung hat sich am Discount kaum etwas geändert, der innere Wert ist in den letzten Monaten gewaltig gestiegen.

Dieser errechnet sich aus den Beteiligungen im Portfolio. Da ist ein 17-prozentiger Anteil an der börsennotierten Northern Data. Der Anteil von Cryptology am Betreiber von Rechenzentren hat einen Wert von rund 270 Millionen Euro oder 100 Euro je Aktie. Dann hält die Beteiligungsgesellschaft 3,4 Prozent am Fintechunternehmen Block One. Dieses nennt 170.000 Bitcoin für etwa acht Milliarden Euro sein Eigen. Cryptology hat damit indirekt Bitcoin im Wert von 270 Millionen Euro oder 100 Euro je Aktie. Damit nicht genug. Wie gut informierte Kreise berichten, hält Block One zwei Fintech-Töchter, bei denen ein Börsengang in den USA vielleicht schon im dritten Quartal nochmals etwa acht Milliarden Euro in die Kasse spülen könnte.

Der Wert des Cryptology-Anteils an diesen beiden Töchtern liegt damit bei weiteren 100 Euro je Aktie. Darüber hinaus hält Cryptology etwa 40 Prozent am Fintech Nextmarkets. Ein möglicher Börsengang der Tochter könnte Cryptology noch in diesem Jahr über 100 Millionen Euro oder etwa 50 Euro je Aktie bringen. Der vor wenigen Tagen vom Unternehmen ausgewiesene NAV von 215,07 Euro enthält die stillen Reserven nicht. Insgesamt dürfte der innere Wert eher bei 300 Euro liegen. Cryptology ist immer noch stark unterbewertet.

Angesichts der hohen stillen Reserven wären zumindest Kurse im Bereich des ausgewiesenen NAVs gerechtfertigt.

