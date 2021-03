UniDevice-Aktie: Wachstum ohne Grenzen

€uro am Sonntag

von Georg Pröbstl, Euro am Sonntag





Es war eine Revolution. Seit der Einführung des ersten Smartphones mit Apples iPhone 2007 sind diese Geräte eine einzige Erfolgsgeschichte. In den vergangenen zehn Jahren hat sich der weltweite Absatz vervierfacht. Seit 2014 wurden zehn Milliarden Stück verkauft.

In diesem Umfeld wächst UniDevice. Das Unternehmen handelt mit Smartphones. Die Berliner kaufen hochpreisige Geräte von Apple oder Samsung auf Bestellung von großen Abnehmern wie Telefongesellschaften in Ländern Osteuropas günstiger ein und können die Smartphones dadurch auch ein paar Prozent billiger anbieten als große Distributoren. In den vergangenen vier Jahren steigerte der Smartphone-Experte den Umsatz um 170 Prozent auf 404 Millionen Euro. In diesem Jahr sollen es zumindest 450 Millionen Euro werden. Bei einem Smartphone-Marktvolumen in Deutschland von zehn Milliarden Euro jährlich gibt es für UniDevice kaum Absatzschranken. Und so ist weiteres Wachstum zu erwarten.

Das Geschäftsvolumen steigern die Berliner durch mehr Betriebskapital. Bei einem Anstieg des Kapitals um eine Million Euro kann UniDevice bei einem 50-fachen Lagerumschlag den Umsatz jährlich um 50 Millionen Euro und den operativen Gewinn um etwa 350.000 bis 400.000 Euro ausbauen.

Im vergangenen Jahr konnten die Berliner das Working Capital durch die Erhöhung eines Bankkredits und eines Darlehens von Chef Christian Pahl um 3,5 Millionen Euro ausweiten. Damit kann UniDevice den Jahresumsatz um 150 Millionen Euro und den operativen Gewinn um geschätzt etwa 1,2 Millionen Euro erhöhen.

Nachdem das Ergebnis in den vergangenen Jahren beständig stieg, ist für 2021 ein Ergebnis von über 0,30 Euro je Anteil drin. Mit 7er-KGV ist UniDevice spottbillig. Nur mit Limit ordern.

Zu nachhaltig steigenden Gewinnen und 7er-KGV im nächsten Jahr kommen hohe Dividenden. Nur mit Limit ordern.

ISIN: DE 000 A11 QLU 3

Gew./Aktie 2021e: 0,31 €

KGV 2016/Dividende: 7,6/4,2 %

EK* je Aktie/KBV: 1,34 €/1,8

EK*-Quote: 53,9 %

Kurs/Ziel/Stopp: 2,36/3,50/1,60 €















______________________________

Bildquellen: Tang Yan Song / Shutterstock.com, pupunkkop / Shutterstock.com