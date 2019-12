Delivery Hero tischt Milliardendeal auf

€uro am Sonntag

Der südkoreanische Markt ist wegen der hohen Bevölkerungsdichte und der steigenden Zahl an Single-Haushalten der viertgrößte Markt der Welt für Essenslieferdienste und wächst schnell. Mit seiner App Yogiyo ist Delivery Hero in dem Land bereits die Nummer 2 hinter Marktführer Woowa.

Doch das Geschäft ist heiß umkämpft. Marktführer Woowa bezeichnete den Verkauf an Delivery Hero als "Überlebensstrategie". Bei den Aktionären von Delivery Hero kam der Deal trotzdem gut an: Die Aktie stieg in Frankfurt um mehr als 17 Prozent auf ein Rekordhoch von 59 Euro.







