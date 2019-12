Deutsche Pfandbrief-Aktie: Top-Dividendenwert mit Potenzial

Bankaktien? Viele Börsianer winken hier ab. Mit den Titeln des Sektors ist seit der Finanzmarktkrise kein Geld mehr zu verdienen - tatsächlich waren die vergangenen Jahre für Bankaktionäre alles andere als witzig. Der Stoxx 600 Banks mit seinen 45 Mitgliedern aus Europa notiert heute 20 Prozent unter dem Level von Ende 2017. Aus diesem Katastrophenumfeld ragt Deutsche Pfandbriefbank weit heraus.

Während Europas Banktitel auch in diesem Jahr nur auf der Stelle treten, bringt es die Aktie des Spezialisten für die Finanzierung von Gewerbeimmobilien oder öffentlicher Infrastruktur in Europa und den USA auf ein Kursplus von 60 Prozent. Mitverantwortlich für die hohen Gewinne ist die Dividende. Der Finanzdienstleister aus München schüttet seine Aktionäre regelrecht zu. In den letzten drei Jahren lag die Zahlung zwischen 1,0 und 1,07 Euro je Anteil.

Auch die Geschäfte laufen rund. Bei finanziellen Forderungen von 56,2 Milliarden Euro liegt das jährliche Neugeschäft seit Jahren konstant hoch zwischen 10,5 und 12,0 Milliarden Euro. In diesem Jahr ist sogar mehr drin. So stieg das Neugeschäft bei gewerblichen Finanzierungen in den ersten neun Monaten von 5,5 auf 6,9 Milliarden Euro.

Aufgrund günstiger Refinanzierungskosten, einer höheren Vorfälligkeitsentschädigung und der verbesserten Kostenquote kletterte der Gewinn vor Steuern in den drei Quartalen von 171 auf 187 Millionen Euro. Das Ergebnis je Aktie stieg so von 0,98 auf 1,06 Euro. Infolge erhöhter Risikovorsorge im vierten Quartal soll der Gewinn vor Steuern mit 205 bis 215 Millionen Euro zwar nur auf dem Niveau des Vorjahres liegen, doch ein Elfer-KGV ist drin und erneut eine Dividende um 1,00 Euro. Eine Rendite von 7,2 Prozent ist top und dürfte vor der Hauptversammlung am 26. März höhere Kurse bringen.

Elfer-KGV, über sieben Prozent Dividendenrendite: Die Aktie hat Potenzial. Zur Hauptversammlung sind höhere Kurse drin.

ISIN: DE 000 801 900 1

Gew./Aktie 2020e: 1,20 €

KGV 2020/Dividende: 11,5/7,2 %

EK* je Aktie/KBV: 23,80 €/0,6

EK*-Quote: 5,4 %

Kurs/Ziel/Stopp: 13,81/17,50/9,40 €







