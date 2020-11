Frankfurt intern: DIC Asset-Aktie - relativ immun gegen Pandemie

€uro am Sonntag

Doch obwohl der Zwischenbericht Sorgen vor verwaisten Büros nicht befeuert, liegt der Kurs des Immobilieninvestors mit gut zehn Euro weiter deutlich unter dem Nettoinventarwert (NAV) von 21,56 Euro je Aktie. Unverändert fürchten Börsianer, dass der Trend zum Homeoffice Mieten drückt und Leerstände erhöht. Ängste, denen Sonja Wärntges in der ersten Pandemiewelle mit unorthodoxen Mitteln begegnete. Die DIC-Chefin schickte Fotos der Frankfurter Innenstadt nach London oder New York. Die Bilder belebter Straßen sollten beweisen, dass deutsche Arbeitnehmer trotz der Corona-Pandemie weiter in ihre Büros gingen. Für Investoren aus den hart durch den Virusausbruch getroffenen Metropolen ein schwer vorstellbarer Gedanke.

Nun zeigen die jüngsten Zahlen, dass die Pandemie das Geschäft bisher wenig beeinflusst. Der operative Mietgewinn (FFO) stieg um sechs Prozent auf 73 Millionen Euro, während die Leerstandsquote im zwei Milliarden Euro schweren Eigenbestand bei niedrigen sieben Prozent verharrte und die Durchschnittsmiete anzog. Weil Wärntges auch im vierten Quartal gute Geschäfte erwartet, hat der SDAX-Konzern zudem seine Prognose konkretisiert. So wurde etwa die Zielspanne für den FFO am unteren Ende um eine Million auf 95 bis 96 Millionen Euro erhöht.

Da das Virus aber weiter wütet, dürften die Sorgen vorerst anhalten. Doch selbst dann bietet DIC Asset Potenzial. So nimmt etwa die DZ-Bank wegen der aktuellen Marktverfassung einen 40-prozentigen Risikoabschlag auf den NAV vor, kommt damit aber immer noch auf ein Kursziel von 13 Euro.

