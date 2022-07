Frankfurt intern: Fever-Tree - Übernahmefantasie plus Insiderkauf

€uro am Sonntag

von Lars Winter, Euro am Sonntag



Fever-Tree produziert vor allem Tonic Water und profitierte davon, dass die Bitterlimonade in Kombination mit Gin in der jüngeren Vergangenheit eine Renaissance erlebte. Der Gin-Tonic-Boom ließ das operative Geschäft brummen und brachte den Aktienstar zum Leuchten. Inzwischen ist der Stern am Börsenhimmel verglüht.

Die Aktie hat allein dieses Jahr zwei Drittel ihres Werts verloren. In der Vorwoche ging es nach einer herben Gewinnwarnung erneut zweistellig bergab. Der Limonadenfabrikant leidet unter dem Arbeitskräftemangel - vor allem in den USA - sowie hohen Produktions- und Logistikkosten.

Auch die Glasknappheit sorgt für Katerstimmung. Fever-Tree kappte deshalb jüngst die Gewinnprognose drastisch und erwartet 2022 nur noch einen operativen Gewinn vor Abschreibungen (Ebitda) von 37,5 bis 45 (zuvor: 66) Millionen Pfund. Das Management berichtet indes nach wie vor von einer hohen Kundennachfrage und will nun mit Lieferanten verhandeln und mit neuen Wachstumsinitiativen gegensteuern.

Wird die Krise gemeistert, bietet der Kurssturz jetzt auch Chancen für Anleger mit Mut und Ausdauer. Jahrelang war die Aktie sehr hoch bewertet, mittlerweile ist der Titel nicht mehr überhitzt. Und das ermäßigte Kursniveau macht Fever-Tree auch zum Übernahmekandidaten. Das Management glaubt ebenfalls weiter an die Story. Mitgründer und Firmenchef Tim Warrillow kaufte nach dem Kurscrash Aktien für mehr als eine Million Pfund.



















Bildquellen: Fotolia, Börse Frankfurt