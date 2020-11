Frankfurt intern: Francotyp-Postalia - Konfusion nach Aufstand

€uro am Sonntag

von Peer Leugermann, Euro am Sonntag





Auf der Hauptversammlung (HV) des Frankiermaschinenherstellers diese Woche wurde dem Firmenchef das Vertrauen entzogen. Dabei profitierte Elgeti auch vom Aufsichtsratsvorsitzenden Klaus Röhrig. Mit Anteilen von 28 und 9,5 Prozent verfügten beide auf der HV über gut zwei Drittel aller anwesenden Stimmen. Was mit den Berlinern nun passiert, bleibt unklar. So schlug Röhrig noch in der HV-Einladung die Entlastung Günthers vor, stimmte dann aber für den Vertrauensentzug. Und er gab auf der HV an, bereits Mitte 2019 mit Günther unzufrieden gewesen zu sein. Grund: verspätete neue IT-Systeme sowie verfehlte Planziele neuer Softwareprodukte.

Seinen Unmut äußerte Röhrig aber erst, nachdem Elgeti Anfang 2020 den Vertrauensentzug gefordert hatte. So konkret wie auf der HV wurde Röhrig damals nicht. Er sprach stattdessen von Differenzen in der Umsetzung der Firmenstrategie. Dabei sind sich alle einig, dass Francotyp angesichts des schrumpfenden Kernmarkts mit digitalen Produkten schneller wachsen muss. Vielleicht macht Günther dabei nicht den besten Job, die jüngsten Zahlen aber zeigen: Den schlechtesten macht er auch nicht. Elgetis verlorenes Vertrauen in und Röhrigs Differenzen mit Günther muten da fadenscheinig an. Die Spekulationen um einen Verkauf des rentablen Kerngeschäfts dürften sich daher fortsetzen. Ein solcher Schritt könnte den siechenden Kurs beflügeln. Wie der Kurssturz von Elgetis Virtual-Reality-Investment Staramba zeigt, hat der frühere TAG-Chef mit Aktivitäten abseits von Immobilien nicht immer Erfolg.

