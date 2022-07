Frankfurt intern: Friedrich Vorwerk Profiteur der Energiewende

€uro am Sonntag

von Lars Winter, €uro am Sonntag

In Deutschland gibt es bislang noch keine Anlage, die das Flüssiggas aufbereiten kann. Doch das soll sich bis Jahresende ändern. Ein erstes LNG-Terminal soll in Wilhelmshaven entstehen. Um die Arbeiten an den Terminals voranzutreiben, wurde vor Kurzem das LNG-Beschleunigungsgesetz auf den Weg gebracht, das die notwendigen Genehmigungsverfahren vereinfachen soll. Der zügige Ausbau der LNG-Terminals hierzulande spielt auch dem Energiedienstleister Friedrich Vorwerk in die Karten. Der Rohrleitungsbauer hat jüngst den Zuschlag für die Verlegung einer Anschlussleitung für das Flüssiggasterminal in Wilhelmshaven erhalten. Das Auftragsvolumen für Friedrich Vorwerk liegt im mittleren zweistelligen Millionenbereich und zeigt, welches Potenzial noch in dieser Sparte schlummert. Zumal es nicht der einzige Auftrag dieser Art bleiben wird. Weitere Anlagen sind in Brunsbüttel und Stade sowie in Hamburg geplant.

Das Management von Friedrich Vorwerk rechnet angesichts der zusätzlichen LNG-Terminals mit steigender Nachfrage und sieht darin "substanzielles Potenzial". Schon jetzt sind die Orderbücher prall gefüllt. Der Auftragsbestand liegt aktuell mit 378 Millionen Euro auf Rekordniveau, im ersten Quartal schnellten die Bestellungen um 90 Prozent in die Höhe. Die Aktie von Friedrich Vorwerk ist ein Profiteur der Energiewende und könnte an der Börse als Krisengewinner entdeckt werden. Der jüngste Kursrücksetzer bietet daher jetzt eine günstige Kaufgelegenheit für spekulative Neueinsteiger.

