Der Pipeline- und Anlagenbauer für Erdgas-, Strom- und Wasserstoffanwendungen FRIEDRICH VORWERK wird nach kräftigen Zuwächsen im Auftaktquartal etwas zuversichtlicher für 2025.

Es zeichne sich bereits jetzt ab, dass die Umsatzprognose von 540 bis 570 Millionen Euro am oberen Ende erreicht werde, teilte FRIEDRICH VORWERK am Mittwoch in Tostedt mit. Im ersten Quartal kletterten die Erlöse im Jahresvergleich um fast Dreiviertel auf 133 Millionen Euro.

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) erhöhte sich von 6,8 auf 18,2 Millionen Euro. Die entsprechende Marge verbesserte sich um fast fünf Prozentpunkte auf 13,7 Prozent. Im Gesamtjahr peilt das Unternehmen weiterhin eine Ebitda-Marge von 16 bis 17 Prozent an. Unter dem Strich blieb ein Gewinn von knapp 8,6 Millionen Euro hängen und damit gut fünfmal so viel wie im Vorjahr.

Der Auftragseingang lag zwar mit 81,6 Millionen Euro unter dem Vorjahreswert von 121,3 Millionen. Der Vorstand rechnet jedoch bereits ab dem zweiten Quartal mit weiteren Auftragseingängen in den Segmenten Natural Gas, Clean Hydrogen und Electricity in einer signifikanten Größenordnung. So sollen unter anderem zeitnah weitere Abschnitte der Süddeutschen Erdgasleitung (SEL), der Stromautobahn SuedLink sowie weitere Pipelinegroßprojekte vergeben werden.

Via XETRA gewinnt die FRIEDRICH VORWERK-Aktie am Mittwoch zeitweise 0,50 Prozent auf 60,20 Euro.

