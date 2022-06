Frankfurt intern: Mutares - Wichtiger Börsengang ante portas

€uro am Sonntag

von Lars Winter, Euro am Sonntag



Die Akquisition soll das Segment Automotive & Mobility verstärken, signifikante Synergien mit den Beteiligungen LMS und SFC Solutions heben und am Ende daraus einen Zulieferer mit einem Umsatz von 1,3 Milliarden Euro hervorbringen. Fantasie bringt auch der anstehende Börsengang von Nordec in Finnland. Der Nordec-Mutter Donges, die sich auch im Mutares-Portfolio befindet, könnte der IPO kurzfristig einen Mittelzufluss von 30 bis 40 Millionen Euro bescheren, mittelfristig nach der Lock-up-Periode könnte er weitere 25 bis 30 Millionen Euro in die Kasse spülen.

Donges gehört im Mutares-Portfolio zu den Unternehmen in der "Harvest-Phase" und steht demnach absehbar zum Verkauf. Ein erfolgreicher IPO von Nordec könnte also durchaus wertstiftend sein und den Donges-Verkaufspreis möglicherweise noch etwas in die Höhe treiben. Mittelfristig stehen bei Mutares die Zeichen auf Wachstum. Das Management peilt für das Jahr 2025 einen Umsatz von mindestens sieben Milliarden Euro und ein Ergebnis von bis zu 150 Millionen Euro an, was einem Gewinn pro Aktie von rund sechs Euro entsprechen und den Titel auf aktuellem Kursniveau mit einem KGV von unter vier bewerten würde. Spekulativ kaufenswert.

Bildquellen: Börse Frankfurt, iStockphoto

