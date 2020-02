Frankfurt intern: SBF profitiert von Bahn-Offensive

€uro am Sonntag

Grund für die gute Laune des Firmenchefs sind die milliardenschweren Investitionsprogramme für den Schienenverkehr in den kommenden Jahren. So plant etwa die Deutsche Bahn, bis 2026 rund zwölf Milliarden Euro in ihre Züge zu investieren. Unter anderem sollen die ICE- und Intercity-Flotten um 50 Prozent vergrößert werden.

SBF stellt Innenbeleuchtungen her und beliefert mit seinen LED-Systemen vom chinesischen Bahnkonzern CRRC über Bombardier und Alstom bis zu Siemens sämtliche großen Zughersteller. Weil die Produktionszyklen in der Branche bis zu vier Jahre lang sind und der Wettbewerb mit vier Konkurrenten überschaubar ist, blickt Witt "sehr positiv" in die Zukunft. So stehen von den für 2020 mindestens angepeilten 20 Millionen Euro Umsatz bereits gut 19 Millionen in den Auftragsbüchern.

Im vergangenen Jahr wiederum dürften die Leipziger mit einem geschätzten Umsatz von 17,2 Millionen Euro und 2,8 Millionen Euro Gewinn ihre Restrukturierung endgültig abgeschlossen haben. Die Produktion muss zudem erst wieder ab einem Umsatz von 30 Millionen Euro erweitert werden. Kosten: etwa 2,5 Millionen Euro, während das gesamte Werksgelände Platz für Fertigungskapazitäten von bis zu 70 Millionen bietet.

Witt rechnet daher in den kommenden Jahren nicht nur mit zweistellig wachsenden Umsätzen, sondern auch mit einer operativen Marge von über 20 Prozent. Dividenden soll es erst ab 2022 ­geben. Den Börsenwinzling mit geringem Streubesitz mischen langfristige Anleger ihrem Depot vorsichtig bei. Unbedingt limitiert ordern.

