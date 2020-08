Frankfurt intern: SBF - Weichen für Zukäufe gestellt

€uro am Sonntag

Weil die Leipziger eigenen Angaben zufolge derzeit mit mehreren potenziellen Übernahmekandidaten verhandeln, will Witt "einen ersten Zukauf im Laufe des Jahres nicht ausschließen". Im Fokus stehen Waggoninnenausbauer sowie Firmen aus dem Beleuchtungsbereich. SBF selbst stellt Decken- und Beleuchtungssysteme her und beliefert sämtliche großen Zughersteller. Die Umsätze der Akquisitionsziele liegen laut SBF zwischen fünf und 30 Millionen Euro und bieten zusätzlich Synergiepotenziale.

Auch opportunistische Zukäufe schließt Witt nicht aus, denn "wir haben gezeigt, dass wir sanieren können", so der Manager. Den Turnaround belegt das erste Halbjahr. Die Einnahmen stiegen um gut 26 Prozent auf fast zehn Millionen Euro. Dank mehr selbst gefertigter Komponenten konnte die Materialaufwandsquote erneut deutlich gesenkt werden. Der Nachsteuergewinn von gut 1,7 Millionen Euro steigt daher um fast 75 Prozent. Der anvisierte Jahresumsatz von 21,6 Millionen sowie ein Nachsteuergewinn von 3,4 Millionen Euro scheinen damit gut erreichbar. Doch nicht nur anorganisches Wachstum steht auf der Agenda. SBF arbeitet daran, mit einer eigenen Produktion in die USA zu expandieren. Gleichzeitig versprechen weltweite Milliardeninvestitionen in die Schiene eine steigende Nachfrage. Die guten Aussichten sind jedoch im Kurs schon weitgehend eingepreist. Der marktenge Kleinstwert ist deshalb aktuell eher für langfristige Anleger interessant.

