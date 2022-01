Frankfurt intern: Wolftank-Adisa - Umweltschutz-Dienstleistungen boomen

€uro am Sonntag

von Ralf Witzler, Euro am Sonntag





Die in Wien und München börsennotierte Holding ist Muttergesellschaft einer internationalen Unternehmensgruppe mit Schwerpunkt auf Umweltschutz-Dienstleistungen bei verschmutzten Böden, Einrichtungen und Gewässern, Sanierung und Überwachungen von Tankanlagen sowie Ingenieursdienstleistungen für (LNG-)Tankanlagen. Im Geschäftsjahr 2020 war der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um fast ein Drittel auf 35 Millionen Euro eingebrochen. Experten rechnen jedoch für 2021 mit der Rückkehr auf das Niveau des Vorkrisenjahres 2019 von rund 50 Millionen Euro und bis 2023 mit einem Anstieg auf mehr als 100 Millionen Euro - bei steigenden Margen und rückläufiger Verschuldung. Allein das wird auf dem Frankfurter Parkett mit Interesse verfolgt.

Im Dezember ließ Börsianer dann zusätzlich die Meldung aufhorchen, dass Wolftank 50 Prozent an Mares Srl erworben hat. Das ist eine Tochtergesellschaft von Kuwait Petroleum Italia, die in Italien rund 3.000 Tankstellen betreibt. Das Unternehmen wird als Joint Venture geführt. Mares soll sich in der Projektentwicklung und dem Bau von Flüssiggas- und Wasserstoff-Betankungsanlagen engagieren, um die europäische Infrastruktur für die Dekarbonisierung des Verkehrs auszubauen. Zur Finanzierung diente die Kapitalerhöhung vom November von gut sieben Millionen Euro. Der Kaufpreis wurde entsprechend aus dem Kassenbestand bezahlt. Der Deal bietet erhebliches Erlöspotenzial und macht die Aktie zu einem aussichtsreichen Investment.

