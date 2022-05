Hier stimmt was nicht: Continental mit hohen Reserven

€uro am Sonntag

Der jüngste Jahresausblick fällt nüchterner aus, die Margen sind unter Druck. Entsprechend schwach hat sich die Aktie seit Februar entwickelt, der Börsenwert schrumpfte um einige Milliarden Euro. Bei der aktuellen Marktkapitalisierung von knapp 13 Milliarden Euro macht es vielleicht doch viel mehr Sinn, den Aufspaltungsfall durchzuspielen. Conti hat drei Bereiche. Das klassische Autozulieferergeschäft, das etwa Bremsen herstellt, hat die höchsten Erlöse, aber im Moment keine Marge. Nummer 2 ist die Reifenproduktion. Hier werden zweistellige Margen verdient, auch 2022. Schließlich gibt es noch Contitech. Die Firma liefert Technologieprodukte aus Gummi und verdient recht ordentliche Margen von rund sieben Prozent. In der Summe will der Konzern 38 bis 40 Milliarden Euro umsetzen.

Was könnten die einzelnen Bereiche bei einer Abspaltung wert sein? Relativ leicht scheint die Bewertung des Reifengeschäfts. Hier gibt es mit Michelin einen notierten Wettbewerber. Werden die Multiplikatoren der Franzosen angesetzt, wäre allein dieses Geschäft reichlich elf Milliarden Euro wert, also schon fast der gesamten Börsenwert. Bei Contitech ist ein Umsatzmultiplikator von 0,7 gemessen an der Marge gerechtfertigt. Das bringt einen Wert von rund 4,5 Milliarden Euro. Damit übertreffen die beiden Bereiche den Börsenwert schon um einiges. Fehlt noch das Autozulieferergeschäft, das 2022 um die 18 Milliarden Euro umsetzten wird. Ist das weniger als nichts wert? Wohl kaum. Ein kleiner Teil der Sparte ist der Bereich Assistiertes und Autonomes Fahren. Allein der wäre, legt man etwa den Multiplikator von US-Branchenvertreter Aptiv an, Richtung fünf Milliarden Euro wert. In der Summe sind es schon mehr als 20 Milliarden Euro. Und der gemessen am Umsatz größte Anteil des Zulieferergeschäfts ist dabei noch nicht mal berücksichtigt.

Unser Kolumnist Jörg Lang beschäftigt sich seit 1988 mit dem Thema Aktien.

Bildquellen: Nils Versemann / Shutterstock.com, Continental