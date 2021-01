SAP verdient mit Qualtrics Milliarden

€uro am Sonntag

Die bis zu 59,4 Millionen Qualtrics -Aktien seien zu je 30 Dollar platziert worden, teilte Qualtrics kurz vor seinem Börsendebüt in New York mit. Damit hat SAP den Wert der erst 2018 für acht Milliarden Dollar erworbenen Beteiligung fast verdoppelt. Zum Ausgabepreis kommt Qualtrics auf einen Börsenwert von mehr als 15 Milliarden Dollar.

Das US-Unternehmen ist der jüngste große Zukauf des DAX-Konzerns. Der Löwenanteil des Erlöses geht an SAP, das auch nach dem Börsengang mindestens 83 Prozent der Anteile halten wird. Der Ausgabepreis liegt noch über der Angebotsspanne, die erst Anfang der Woche auf 27 bis 29 (vorher 22 bis 26) Dollar erhöht worden war. Das ist in den USA - anders als in Deutschland - erlaubt. Bereits im Vorfeld hatte Qualtrics Aktienpakete an den Finanzinvestor Silver Lake und den Qualtrics-Vorstandschef Ryan Smith verkauft, jeweils mit einem Abschlag zum Ausgabepreis. Laut dem Prospekt will das Unternehmen 1,89 Milliarden Dollar der Einnahmen nach Walldorf weiterreichen.







