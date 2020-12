Hot Stock der Wall Street: First Republic Bank

€uro am Sonntag

von Tim Schäfer, Euro am Sonntag





Darlehen, Einlagen und die Vermögensverwaltung wachsen. Die Kunden, hauptsächlich reiche Amerikaner aus Kalifornien und Metropolen wie Boston, Portland, Palm Beach oder New York, bunkern immer höhere Beträge unverzinst auf Konten, was lukrativ für die First Republic Bank ist, weil sie das Geld verleihen kann. Der Quartalsumsatz erhöhte sich um 20 Prozent auf eine Milliarde Dollar. Weil nur begrenzt die von Corona hart betroffenen Sektoren wie Handel, Hotels und Restaurants bedient werden, hinterlässt die Pandemie kaum Spuren.

Der größte Teil des Kreditwachstums entfällt auf Wohnimmobilien. Gründer und Chef James Herbert eröffnete am Stammsitz von Facebook und Twitter im Silicon Valley jeweils Filialen, um die gut verdienende Belegschaft zu ködern. Zur Kundschaft sollen reiche Prominente wie Facebook-Gründer Mark Zuckerberg und Präsident Donald Trump gehören. Die Bewertung ist sehr hoch. Dafür ist die Ausrichtung auf die Reichen und Superreichen clever.

Tim Schäfer ist Journalist und schreibt seit 1998 über Börse, Aktien und Unternehmen. Seit 2006 lebt der studierte Diplom-Betriebswirt und DVFA-Aktienanalyst in New York und berichtet von dort über die Geschehnisse an der Wall Street, unter anderem für Euro am Sonntag. Bekannt ist Schäfer für seine Berichterstattungen über kleine Nebenwerte.

Bildquellen: Ionana Davies / Shutterstock.com, Andre Viegas / Shutterstock.com

