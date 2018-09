Hot Stock der Wall Street: Fortinet

€uro am Sonntag

Er gründete vor 18 Jahren Fortinet mit seinem Bruder Michael Xie. Es reifte ein führender IT-Security-Anbieter heran. Zusammen besitzen die beiden 17 Prozent der Aktien. Zum Sortiment gehören Firewalls, Antivirus-Programme und andere Dienste.sind Konzerne wie Panasonic Halifax Health oder Sprint . Das Geschäft basiert auf regelmäßigen Aboeinnahmen. 536 globale Patente besitzen die Kalifornier, weitere 240 sind in der Prüfung.. Kürzlich fügte die Führungsspitze Machine Learning zur Firewall hinzu, nun kann diese dank künstlicher Intelligenz Angriffe vorausschauend verhindern. Das Unternehmen wächst prozentual zweistellig. 2017 summierte sich der Umsatz auf knapp 1,5 Milliarden Dollar. Es blieben 31 Millionen Dollar Überschuss. Die Bilanz von Fortinet gleicht einer Festung: 1,7 Milliarden Dollar liegen in der Kasse. Es gibt keine Schulden. Seit dem Börsengang im November 2009 hat sich der Nasdaq-Titel verzehnfacht.

Branche: IT-Sicherheit

Firmensitz: Sunnyvale, Kalifornien (USA)

Börsenwert: 12,7 Mrd. €



Tim Schäfer ist Journalist und schreibt seit 1998 über Börse, Aktien und Unternehmen. Seit 2006 lebt der studierte Diplom-Betriebswirt und DVFA-Aktienanalyst in New York und berichtet von dort über die Geschehnisse an der Wall Street, unter anderem für Euro am Sonntag. Bekannt ist Schäfer für seine Berichterstattungen über kleine Nebenwerte.









__________________

Bildquellen: Lichtmeister / Shutterstock.com, Citi, Frontpage / Shutterstock.com