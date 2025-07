Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein

NASDAQ 100-Performance im Fokus

Beim NASDAQ 100 stehen die Signale am Donnerstagnachmittag auf Stabilisierung.

Am Donnerstag verbucht der NASDAQ 100 um 20:00 Uhr via NASDAQ Verluste in Höhe von 0,07 Prozent auf 22.849,48 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,112 Prozent höher bei 22.890,43 Punkten, nach 22.864,91 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 22.907,04 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 22.716,41 Punkten lag.

NASDAQ 100-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn stieg der NASDAQ 100 bereits um 0,418 Prozent. Vor einem Monat, am 10.06.2025, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 21.941,92 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 10.04.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 18.343,57 Punkten. Der NASDAQ 100 stand noch vor einem Jahr, am 10.07.2024, bei 20.675,38 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 8,93 Prozent. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 22.915,33 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16.542,20 Zählern markiert.

NASDAQ 100-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit AMD (Advanced Micro Devices) (+ 4,36 Prozent auf 144,44 USD), Dollar Tree (+ 3,60 Prozent auf 108,52 USD), ON Semiconductor (+ 3,44 Prozent auf 59,76 USD), Tesla (+ 2,58 Prozent auf 303,51 USD) und Old Dominion Freight Line (+ 2,56 Prozent auf 172,32 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 derweil Axon Enterprise (-8,75 Prozent auf 735,34 USD), Atlassian (-7,82 Prozent auf 203,63 USD), Autodesk (-7,15 Prozent auf 285,30 USD), Palo Alto Networks (-4,73 Prozent auf 196,32 USD) und Fortinet (-4,64 Prozent auf 102,65 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 20.227.129 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 3,387 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die JDcom-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,51 erwartet. Im Index verzeichnet die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,06 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

