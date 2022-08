Hot Stock der Wall Street: Forward Air-Aktie

€uro am Sonntag

von Tim Schäfer, Euro am Sonntag



Der 1981 gegründete Konzern kümmert sich um Abholung und Zustellung, spezielle temperaturgesteuerte Beförderungen einschließlich Lagerung. Mit seinem umfassenden nationalen Netzwerk deckt Forward Air über 98 Prozent der Postleitzahlen ab. Das zweite Quartal war das profitabelste in der Firmengeschichte. Durch den Fokus auf höherwertige Fracht sind die Frachtpreise entsprechend gestiegen. Das Gewicht je Sendung und damit der Umsatz je Sendung erhöhte sich in den vergangenen Quartalen deutlich. Dank der Premium-Fracht ist das Geschäftsmodell robuster und widerstandsfähiger als früher. Vorstandschef Thomas Schmitt ist optimistisch, das zuvor angekündigte Ergebnisziel von 6,30 Dollar je Aktie im laufenden Jahr zu übertreffen. Er peilt nun mindestens sieben Dollar an.

