Hot Stock der Wall Street: Insulet-Aktie

€uro am Sonntag

von Tim Schäfer, Euro am Sonntag





Das neueste Produkt ist Omnipod 5, eine Einweg-Insulinpumpe mit geschlossenem Kreislaufsystem, wozu der Glukosesensor des Kooperationspartners Dexcom gehört. Das Produkt ist klein, wasserdicht und am Rücken des Patienten befestigt. Die Box dosiert kleine Insulinmengen, die über eine Smartphone-App geregelt werden. Sie ist in der Lage, auch andere Medikamente zu verabreichen.

Mit seinen Insulinpumpen setzte Insulet 2021 schätzungsweise 1,1 Milliarden Dollar um, etwa 20 Prozent mehr als 2020. Im laufenden Jahr rechnen Analysten mit einem Anstieg um 17 Prozent. Langfristig zeichnet sich ein steigender Absatz ab. Weltweit erkranken immer mehr Menschen an Diabetes. Umfragen zeigen, dass die Pods die Lebensqualität von Patienten erheblich verbessern. Sie kosten etwa 30 Dollar, jeder hält drei Tage. Insulet expandiert mit den Insulinpumpen stetig in neue Länder. Zuletzt kam Australien dazu. Die Aktie ist nicht mehr billig, das Unternehmen hat aber großes Wachstumspotenzial.

Branche:Firmensitz:Börsenwert:

Tim Schäfer ist Journalist und schreibt seit 1998 über Börse, Aktien und Unternehmen. Seit 2006 lebt der studierte Diplom-Betriebswirt und DVFA-Aktienanalyst in New York und berichtet von dort über die Geschehnisse an der Wall Street, unter anderem für Euro am Sonntag. Bekannt ist Schäfer für seine Berichterstattungen über kleine Nebenwerte.



















______________________________________

Ausgewählte Hebelprodukte auf Insulet Corp Shs Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Insulet Corp Shs Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Insulet Corp Shs

Bildquellen: Maynard Case / Shutterstock.com, Robert Crum / Shutterstock.com