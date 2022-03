Hot Stock der Wall Street: Restaurant Brands International-Aktie

€uro am Sonntag

Dabei legte der Umsatz im vierten Quartal um 14 Prozent auf 1,55 Milliarden Dollar zu. Besonders gut schnitten das Café Tim Hortons in Kanada und Burger King in den USA ab. Im vergangenen Jahr stiegen die digitalen Umsätze von sechs auf zehn Milliarden Dollar. Sie stehen nun für 30 Prozent des globalen Umsatzes.

Mehr als 1.200 Filialen eröffnete der Koloss, so viele wie nie zuvor. Restaurant Brands hat mehr als 28.000 Niederlassungen in 100 Ländern. Die Dividende ist schmackhaft, das Gewinnvielfache moderat. Die brasilianische Investmentfirma 3G ist der größte Aktionär, sie ist für harte Sparmaßnahmen bekannt. Daneben besitzt Hedgefondsstar Bill Ackman 7,7 Prozent. Für Dividenden und Aktienrückkäufe machte Vorstandschef José Cil voriges Jahr insgesamt 1,5 Milliarden Dollar locker. Das Kurstief der Aktie ist verlockend.

Tim Schäfer ist Journalist und schreibt seit 1998 über Börse, Aktien und Unternehmen. Seit 2006 lebt der studierte Diplom-Betriebswirt und DVFA-Aktienanalyst in New York und berichtet von dort über die Geschehnisse an der Wall Street, unter anderem für Euro am Sonntag. Bekannt ist Schäfer für seine Berichterstattungen über kleine Nebenwerte.

















