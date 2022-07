Hot Stock der Wall Street: Star Bulk Carriers-Aktie

€uro am Sonntag

von Tim Schäfer, Euro am Sonntag



Der an der Nasdaq gelistete Seetransporteur Star Bulk Carriers erhöhte im ersten Quartal den Gewinn von 35,7 auf 170,3 Millionen Dollar. Pro Tag und Schiff kassierte das Unternehmen 77 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Für das zweite Quartal zeichnet sich ein nochmals steigender Tagessatz ab. Per Ende März besaßen die Athener 128 Schiffe. Zuletzt gab es eine Quartalsdividende von 1,65 Dollar, was auf Jahressicht zu einer außergewöhnlich hohen Dividendenrendite führt. Obwohl sich der Kurs im Höhenflug befindet, erscheint das KGV günstig. Dagegen ist die Verschuldung mit gut einer Milliarde Dollar üppig. Und die Branche befindet sich wohl am Höhepunkt des Zyklus. Die Aussichten bleiben aufgrund des begrenzten Flottenangebots trotz der schwächeren globalen Konjunkturprognosen vorerst gut.

