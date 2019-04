Hot Stock der Wall Street: Willis Towers Watson

€uro am Sonntag

Die Wurzeln reichen ins Jahr 1828 zurück. Drei Jahre nach dem Zusammenschluss summieren sich überraschend die Einsparungen auf 175 Millionen Dollar, Chef John Haley hatte 100 bis 125 Millionen Dollar angepeilt.

Der Beratungsriese hilft Unter­nehmen, die Krankenkassen- und Pensionsansprüche der Mitarbeiter zu verwalten. Im Geschäft dreht sich alles um die Risikosteuerung: Großkonzerne, Behörden oder Mittelständler sowie Stiftungen holen sich Rat. 90 Prozent der Fortune-Global-500-, Fortune-1000- und FTSE-100-Unternehmen sind Kunden, samt aller führenden Versicherungen.

Der freie Cashflow belief sich 2018 auf 1,1 Milliarden Dollar. Chef Haley möchte den Umsatz organisch um vier Prozent pro Jahr ausbauen, das Ergebnis soll überproportional steigen. Der freie Cashflow soll um mindestens 15 Prozent vorankommen. Die Stellung in dem wettbewerbsintensiven Markt ist überlegen. Die Aktie ist unter Value-Investoren beliebt. Die Dividende dürfte steigen.

Branche:

Firmensitz: London, Großbritannien

Börsenwert: 20,1 Mrd. €

Tim Schäfer ist Journalist und schreibt seit 1998 über Börse, Aktien und Unternehmen. Seit 2006 lebt der studierte Diplom-Betriebswirt und DVFA-Aktienanalyst in New York und berichtet von dort über die Geschehnisse an der Wall Street, unter anderem für Euro am Sonntag. Bekannt ist Schäfer für seine Berichterstattungen über kleine Nebenwerte.

















______________________

Bildquellen: Maynard Case / Shutterstock.com, spirit of america / Shutterstock.com