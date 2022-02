European Lithium Aktie News: Hausse bei European Lithium

Zuletzt ging es für das European Lithium-Papier aufwärts. Im Frankfurt-Handel verteuerte es sich um 5,6 Prozent auf 0,079 EUR. Die European Lithium-Aktie legte bis auf 0,079 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 0,079 EUR. Der Tagesumsatz der European Lithium-Aktie belief sich zuletzt auf 25.000 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.11.2021 bei 0,138 EUR. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,032 EUR. Dieser Wert wurde am 20.07.2021 erreicht.

Die European Lithium Ltd Aktie wird unter der ISIN AU000000EUR7 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Berlin, Sydney, London, Nasdaq OTC, Tradegate und Lang & Schwarz gehandelt. European Lithium Ltd ist ein Unternehmen aus der Branche Rohstoffe aus Australien.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf European Lithium Ltd Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf European Lithium Ltd Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf European Lithium Ltd

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com