European Lithium Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von European Lithium

Die European Lithium-Aktie musste um 10.06.2022 09:22:00 Uhr Verluste hinnehmen. Im Frankfurt-Handel ging es um 5,8 Prozent auf 0,045 EUR abwärts. Der Kurs der European Lithium-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 0,045 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 0,045 EUR. Bisher wurden heute 15.000 European Lithium-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,138 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.11.2021 erreicht. Der derzeitige Kurs der European Lithium-Aktie liegt somit 67,246 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 0,032 EUR fiel das Papier am 21.07.2021 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 39,506 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 06.09.2022 dürfte die Q4 2022-Bilanz von European Lithium veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 29.09.2023.

