European Lithium Aktie News: European Lithium schiebt sich am Mittwochvormittag vor

Kurs der European Lithium

Die Aktie von European Lithium gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von European Lithium nach oben. Im Frankfurt-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 0,023 EUR.

Das Papier von European Lithium konnte um 09:09 Uhr klettern und stieg im Frankfurt-Handel um 0,9 Prozent auf 0,023 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die European Lithium-Aktie bisher bei 0,023 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,023 EUR. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 1 European Lithium-Aktien den Besitzer.

Am 03.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,067 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 186,638 Prozent hinzugewinnen. Am 21.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,020 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der European Lithium-Aktie ist somit 13,793 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.09.2024 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 13.03.2026.

Redaktion finanzen.net