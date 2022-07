European Lithium Aktie News: European Lithium präsentiert sich am Mittwochnachmittag fester

Die European Lithium-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 13.07.2022 16:22:00 Uhr 4,4 Prozent im Plus bei 0,047 EUR. Die European Lithium-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,047 EUR an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,045 EUR. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 160.000 European Lithium-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 0,138 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.11.2021). 65,942 Prozent Plus fehlen der European Lithium-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 21.07.2021 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,032 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der European Lithium-Aktie liegt somit 45,062 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 06.09.2022 dürfte die Q4 2022-Bilanz von European Lithium veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2023-Bilanz auf den 29.09.2023.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com