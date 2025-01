European Lithium Aktie News: European Lithium am Dienstagvormittag im Ausverkauf

European Lithium im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von European Lithium. Die European Lithium-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Frankfurt-Handel ging es um 10,8 Prozent auf 0,043 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von European Lithium nach unten. In der Frankfurt-Sitzung verlor die Aktie um 09:13 Uhr 10,8 Prozent auf 0,043 EUR. In der Spitze fiel die European Lithium-Aktie bis auf 0,039 EUR. Mit einem Wert von 0,047 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 2.503.640 European Lithium-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (0,057 EUR) erklomm das Papier am 01.03.2024. Der derzeitige Kurs der European Lithium-Aktie liegt somit 24,515 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 13.11.2024 Kursverluste bis auf 0,014 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 67,290 Prozent unter dem aktuellen Kurs der European Lithium-Aktie.

Voraussichtlich am 14.03.2025 dürfte European Lithium Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 13.03.2026.

Redaktion finanzen.net