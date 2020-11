European Lithium-Aktie aktuell: European Lithium höher

Die European Lithium-Aktie stieg im Frankfurt-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,2 Prozent auf 0,028 EUR. Den Tageshöchststand markierte die European Lithium-Aktie bei 0,030 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,030 EUR. Bisher wurden heute 381.701 European Lithium-Aktien gehandelt.

Am 03.01.2020 00:00:00 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 0,070 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2020 00:00:00 bei 0,021 EUR.

Die European Lithium Ltd Aktie wird unter der ISIN AU000000EUR7 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, Stuttgart, Berlin, Sydney, Tradegate und Lang & Schwarz gehandelt. European Lithium Ltd ist ein Unternehmen aus den Branchen Sport / Spiel und Unternehmensbeteiligungen aus Australien.

