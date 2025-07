European Lithium Aktie News: European Lithium am Vormittag mit Kursfeuerwerk

Aktie im Blick

Die Aktie von European Lithium zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 6,7 Prozent auf 0,038 EUR zu.

Um 09:21 Uhr wies die European Lithium-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 6,7 Prozent auf 0,038 EUR nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die European Lithium-Aktie bisher bei 0,038 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 0,038 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 593.901 European Lithium-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.01.2025 bei 0,050 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 30,366 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.11.2024 bei 0,014 EUR. Derzeit notiert die European Lithium-Aktie damit 169,014 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die European Lithium-Bilanz für Q4 2025 wird am 11.09.2025 erwartet. Am 12.03.2027 wird European Lithium schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2027 präsentieren.

Redaktion finanzen.net